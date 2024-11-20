20/11/2024 17:05

《神州經脈》LPR如期不變，滬指兩連升，世界互聯網大會開幕

《神州經脈》11月貸款市場報價利率(LPR)一如預期維持不變，滬深股市今日低開反彈，深成指及創業板指午後曾漲逾1%，收市時，滬綜指升0.66%，連升兩個交易日，收報3367.99點，深成指升0.78%，創業板升0.5%。滬深兩市全日成交額1.61萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日增562億元或3.6%。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2422，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子。人民幣兌一美元中間價報7.1935，為本周以來最低，較上個交易日跌24點子，上個交易日報7.1911。



*今日新聞精選*



1. 國家主席習近平今日在烏鎮舉行的2024世界互聯網大會開幕式上發表視頻致詞稱，當前新一輪科技革命和產業變革迅速發展，人工智能等新技術方興未艾，大幅提升了人類認識世界和改造世界的能力，同時也帶來了一系列難以預知的風險挑戰。中國願同世界各國一道把握信息革命發展的歷史機遇，攜手構建網絡空間命運共同體，讓互聯網更好造福人民、造福世界。



2. 國務院副總理丁薛祥今日在烏鎮舉行的2024世界互聯網大會開幕式上表示，當前互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等技術不斷取得突破，正在全面賦能經濟社會發展，但是數字鴻溝在擴大，網絡安全形勢更加嚴峻，國際社會比以往任何時候都更加需要協調，共同推動構建網絡空間命運共同體邁向新階段。



3. 人民銀行公布11月貸款市場報價利率(LPR)，一年期、五年期以上LPR均維持不變，分別為3.1%、3.6%。業內已普遍預期本月LPR保持穩定。



4. 美國總統當選人特朗普宣布，提名過渡團隊共同主席、金融服務公司行政總裁盧特尼克(Howard Lutnick)出任商務部長。盧特尼克亦將會領導美國的關稅和貿易議程，額外直接負責美國貿易代表辦公室。盧特尼克對中國態度強硬，同時是加徵關稅的大力支持者，尤其是針對中國的關稅。



5. 標普發表報告分析美國徵收60%關稅對中國影響，認為中國經濟以及國內一批依賴對美出口的行業或將遭遇沉重衝擊，企業將難以把升高的關稅成本轉嫁給消費者，而國際公司難以將供應鏈從中國轉移。60%的關稅，估算令2025年中國經濟增速或將因此減少2.3個百分點，2026年少2.8個百分點，導致2026年增速顯著低於2%。



6. 東盟防長擴大會議將於周四（21日）在老撾舉行，中國據報拒絕在會議期間，安排防長董軍與美國防長奧斯汀會面。有媒體報道稱，中國拒絕中美防長會面的原因，與美國近期對台軍售有關。美國國防部發言人辛格周二（19日）證實，中美防長將不會在這次會議期間會面。



7. 繼上海及北京之後，深圳宣布自12月1日取消該市普通住房和非普通住房標準，並對相關徵稅問題予以明確。另外，深圳今日啟動保障性租賃住房項目的配租工作，此次共推出房源2705套，面向符合條件的市民配租，租金約為市場價格的六折。本次配租的房源分布在深圳市光明區、坪山區、大鵬新區，共7個項目2705套保障性租賃住房。



8. 上海迪士尼度假區今日宣布，將於12月23日起正式實行一人一票實名制購票政策。這一全新政策也與國內大部分旅遊目的地的相關政策保持一致。(ct)