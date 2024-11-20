20/11/2024 10:25

【聚焦數據】上海首10月出口增長2.9%，進口下降1.6%

《經濟通通訊社20日專訊》上海海關公布，2024年前10個月，上海市進出口總值3.52萬億元，較去年同期增長0.3%。其中，出口1.48萬億元，增長2.9%；進口2.04萬億元，下降1.6%；貿易逆差5559.1億元，收窄12%。



前10個月，佔同期上海市進出口總值的56.4%的外資企業進出口1.99萬億元，下降3.9%，民營企業進出口1.17萬億元，增長7.7%，增速較前三季度提升1.5個百分點。



*對俄羅斯進出口快速增長17.4%*



前10月，上海市對東盟進出口4710.5億元，增長5.3%，對歐盟、美國分別進出口6670.9億、3948.3億元，分別下降6.1%、1.4%。對俄羅斯進出口905.3億元，增長17.4%。



船舶出口保持高速增長，紡織服裝出口穩中有升。前10個月，上海市出口機電產品1.02萬億元，增長2%；船舶541.4億元，增長81.4%。勞動密集型產品中，出口紡織服裝959.4億元，增長5%；塑料制品312.5億元，增長13.1%。



集成電路進口微增，鐵礦砂、煤炭進口量值雙增。前10個月，上海市進口機電產品8812.7億元，增長1.2%。其中，進口集成電路2300.7億元，增長0.9%。同期，進口大宗商品2345.5億元，增長10.2%。其中，進口鐵礦砂及其精礦1.8億噸，增加23.9%，價值1356.1億元，增長21.8%；煤及褐煤2606萬噸，增加57.3%，價值224.7億元，增長36.5%。(ct)