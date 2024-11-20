20/11/2024 16:39

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌23點子，報7.2422

《經濟通通訊社20日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2422，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子。全日在7.2366至7.2438之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌102點子，報7.2433。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1935，為本周以來最低，較上個交易日跌24點子，上個交易日報7.1911。



市場人士稱，特朗普當選的衝擊暫時緩和，不過人民幣供需失衡狀況並未明顯改善。他們表示，監管層繼續在離岸市場收緊人民幣流動性，壓縮離岸做空人民幣空間，等待更多的指引；美元強勢暫緩情況下，監管層更不會允許人民幣單獨偏弱。(jq)

