20/11/2024 16:07

【金融峰會】國際金融領袖投資峰會圓滿閉幕

《經濟通通訊社20日專訊》金管局表示，隨著今日「與國際投資者對話」研討會結束，為期三日在香港舉行的國際金融領袖投資峰會亦圓滿閉幕。



這場研討會由香港金管局、證監會和金融學院聯合舉辦，匯聚了約280名來自本地及海外金融、商界和公營部門的高層領袖出席。今日的研討會延續峰會主題「在變局中前航」，邀得20多位全球頂尖投資者，就如何透過風險管理和擁抱轉變探討不同投資市場的新機遇，分享了寶貴及適時的意見。



金管局總裁兼金融學院主席余偉文表示，今年是香港第三年舉辦峰會，很高興峰會再次深受國際金融領袖歡迎，並成為不少金融領袖年度出訪計劃的一部分。



證監會行政總裁梁鳳儀表示，各種轉型因素繼續重塑環球市場的作業方式、發展策略，以至監管模式。各地的頂尖投資經理正好雲集今天的研討會，一同探討不斷演變的市場趨勢，從而在這個難以預料的世代當中能夠把握先機，發揮轉型的力量，並帶來積極的轉變。



總結而言，為期三天的峰會迎來了超過350名與會者，包括來自全球頂尖金融機構100多名集團主席或行政總裁，涵蓋銀行、證券公司、資產持有者、資產管理公司、私募股權和風險投資公司、對沖基金和保險公司。(cl)