20/11/2024 09:58

【美國大選】權力交接：特朗普提名華爾街對華鷹派為商務部長

《經濟通通訊社20日專訊》特朗普提名Cantor Fitzgerald LP行政總裁盧特尼克(Howard Lutnick)出任商務部部長。



特朗普表示，Lutnick將領導關稅和貿易議程，此外將直接負責美國貿易代表辦公室的工作。



63歲的Lutnick是特朗普在華爾街聲勢最大的支持者之一，對華採鷹派立場。他為了支持特朗普勝出選舉，在全國各地奔走，對美國製造業崗位轉移至海外表示痛惜，抨擊「沿海精英」在電動汽車問題上的胡言亂語，並強調高通脹是對自己人民最卑鄙的行徑。



*提名奧茲領導美國醫療保險和醫療補助服務中心*



特朗普提名著名醫生奧茲(Mehmet Oz)領導美國醫療保險和醫療補助服務中心，該機構管理著每年1.7萬億美元的聯邦計劃支出，為超過三分之一的美國人提供保險。



特朗普表示，美國正面臨醫療保健危機，沒有比奧茲醫生更有資格和能力讓美國再次健康的醫生。他將與小甘迺迪密切合作，應對所有可怕的慢性疾病。(rc)