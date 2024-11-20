20/11/2024 10:22

【美國大選】市場變化：特朗普貿易行動分三波升級，主要針對中國

《經濟通通訊社20日專訊》美國候任總統特朗普在競選時，曾揚言要對美國進口商品普遍加徵關稅，但「彭博經濟研究」預計，他入主白宮後不會採取那麼極端的政策。



「彭博經濟研究」預計，貿易行動升級點可能分三波：2025年第三季度、2026年第一季度和2026年第三季度。加徵的關稅大部分針對的會是中間品和資本品，消費品在加徵關稅中的佔比較小。



大部分貿易行動將針對中國。到2026年底，中國進口商品的關稅將增加兩倍，加權稅率會從目前的12%提高到約36%，對其他貿易夥伴的關稅將從目前的1%提高到3%。



這些加在一起會將美國的總體加權關稅從3%提高到8%。雖然這低於特朗普承諾的20%的普遍關稅，但足以帶來約2500億美元的關稅收入。(rc)