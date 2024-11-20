20/11/2024 14:23

【外圍經濟】日本當局尚不急於出手干預日圓匯價

《經濟通通訊社20日專訊》彭博社分析指，10月初以來美元兌日圓的一波急漲敲響了警鐘，但從貿易加權匯率的角度來看，日圓距離達到7月日本央行加息，以及日本當局批准干預時的水平還有一段距離。



與此同時，外匯投資者從日本央行行長植田和男的隻言片語中推斷該行未來政策走向。他暗示決策者尚未就12月加息達成共識。此外，政府政策也存在不確定性，在野黨國民民主黨表示不會支持追加預算案，除非納入提高免稅收入上限的政策。



分析認為，這表明美元兌日圓短線如果要掉頭向下，主要將有賴於美債孳息率的下降。不過，周二(19日)出現的地緣政治避險買盤對債券的追捧僅持續了幾個小時，這似乎是一個很高的門檻。同樣，日圓也已失去避險資產的大部分光環。



所有這些都表明，美元兌日圓將繼續處在朝160區域邁進的道路。(rc)