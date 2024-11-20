20/11/2024 16:13

【外圍經濟】微軟發布簡化AI開發軟件，以推動雲服務增長

《經濟通通訊社20日專訊》微軟發布協助雲客戶構建和部署人工智能應用的新工具，希望從生成式人工智能中獲得更多收入。



Azure AI Foundry可以讓用戶更輕鬆地在支持人工智能的大型語言模型之間切換。雲計算主管Scott Guthrie表示，使用舊版OpenAI產品的客戶可以嘗試新版產品，或從OpenAI切換到Mistral或Meta的工具。除了混合匹配模型，客戶可以確保應用程式正常運行，並獲得可觀的投資回報。



微軟周二(19日)在芝加哥舉行的年度Ignite會議上宣布新產品，並表示將免費提供產品，以吸引企業客戶更多地購買其雲服務。(rc)