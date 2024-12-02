20/11/2024 15:59

【國際要聞】列治文聯儲前高級監管人員就內幕交易認罪

《經濟通通訊社20日專訊》一名前列治文聯邦儲備銀行高級監管人員承認，他從自己負責監管的一些銀行獲得機密信息後進行了內幕交易。



美國司法部發布聲明，現年43歲的Robert Thompson周二(19日)在列治文聯邦法院認罪。他承認自己進行非法交易，從涉及逾7家金融機構的69項非法交易中獲利約77萬美元，並向聯儲局撒謊，否認自己擁有上市金融機構股票。量刑將於明年3月19日宣布。



SEC表示，在列治文聯儲工作了20年的Thompson最後管理的一個團隊，負責監督和測試資產規模不低於1000億美元的銀行。這職位規定他不可以交易銀行股票，並且每年必須披露所有利益衝突或銀行持股信息。(rc)