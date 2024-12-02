20/11/2024 16:14

【國際要聞】印尼國會正式取消雅加達首都地位，首都遷住努山塔拉

《經濟通通訊社20日專訊》印尼國會通過法案，正式取消雅加達作為首都的地位，並將其設為特區，首都遷住努山塔拉。



內政部長表示，雅加達將經歷從首都向特區的地位過渡。儘管雅加達不再是首都，但仍將是經濟和文化活動中心，並將保持其在國家事務中的戰略吸引力和重要地位。



努山塔拉位於東加里曼丹省的北佩納占巴塞縣，目前仍在建設中。印尼政府計劃明年初開始將公務員遷往新首都。



為紓解首都發展面臨的難題，以及推動國家平衡發展，印尼政府2019年宣布把行政首都從雅加達遷至東加里曼丹省一處森林腹地。新首都努山塔拉建設工作2022年中啟動，分5階段開發，定於2045年完成建設，預計建成後人口將超過200萬。(rc)