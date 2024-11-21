21/11/2024 17:44

《外圍焦點》歐洲央行管委發表講話，美國公布成屋銷售等數據

《經濟通通訊社21日專訊》英偉達於昨日美國收市後公布季度業績，營收展望未達最高預期。而烏克蘭動用英、美製導彈攻擊俄羅斯境內，令俄烏戰事升級。美股三大指數個別發展，道指升139.53點或0.32%，報43408.47點；標普500指數升0.13點，報5917.11點；納指跌21.32點或0.11%，報18966.14點。港股方面，恒生指數收市報19601，跌103點或0.5%，成交1193億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚7:45pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在CEBRA國際金融和宏觀經濟會議上發表主旨演講。9:00pm，歐洲央行管委兼塞浦路斯央行總裁Christodoulos Patsalides在《經濟學人》組織的會議上討論利率和銀行業面臨的挑戰。9:45pm，克利夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克在2024年金融穩定會議致歡迎辭。10:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會(MPC)委員曼恩與私人投資公司Brown Brothers Harriman進行爐邊談話。11:30pm，歐洲央行執委埃爾德森發表演講。22日凌晨12:00am，歐洲央行管委霍爾茨曼、卡日米爾和武伊契奇發表講話。1:25am，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比參加一場會議的問答環節。



數據方面，今晚9:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由187.3萬升至188萬；首次申請失業救濟金人數料由21.7萬升至22萬。11:00pm，美國公布10月成屋銷售，料由384萬升至395萬，月率料由下滑1%改善至升2.9%；10月領先指標跌幅料由0.5%收窄至0.3%。同一時間，歐元區公布11月消費者信心指數，料由負12.5收窄至負12.4。明日凌晨零時，美國公布11月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由負4惡化至負5。



在美國，今日公布業績的公司有：貝殼(US.BEKE)、百度(US.BIDU)、愛奇藝(US.IQ)、雲集(US.YJ)等。(wa)