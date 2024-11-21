21/11/2024 07:51

《國金頭條》俄烏戰事升級，英偉達未達最高預期，科技股盤後走跌

《經濟通通訊社21日專訊》英偉達於周三 (20日)美國收市後公布季度業績，營收展望未達最高預期。而烏克蘭動用英、美製導彈攻擊俄羅斯境內，令俄烏戰事升級。



美股三大指數個別發展，道指升139.53點，或0.32%，報43408.47點；標普500指數升0.13點，報5917.11點；納指跌21.32點，或0.11%，報18966.14點。



英偉達盤後跌1.7%，由於其市值已超過3.6萬億美元，是全球市值第一大公司，料會為標普500指數與納指未來走勢定下基調。華爾街人士分析指，市場依賴單一股票來推動基準指數上漲，令人警覺。



*俄烏戰事加劇市場避險*



俄烏戰事刺激避險情緒，美匯指數上漲 0.52%，報 106.65。美元兌日圓一度上漲0.8%，至155.89日圓，隨後回落。英鎊兌美元回吐了英國CPI數據高於預期後的漲幅，下跌0.3%至1.2646。



紐約期金上升0.8%，報每盎司2652.79美元。紐約期油升0.35%，報每桶69.48美元；布蘭特期油升0.33%，報每桶73.47美元。(jf)