21/11/2024 15:47

【外圍經濟】被美國控告賄賂，印度阿達尼王國市值縮水三百億美元

《經濟通通訊社21日專訊》美國聯邦檢察官周三（20日）起訴印度億萬富翁阿達尼，指他參與了一項2.5億美元的賄賂計劃。事件令阿達尼集團股債雙殺，並波及印度大盤表現。



消息傳出後，阿達尼子公司放棄了剛剛定價的6億美元債券發行交易，該集團現有美元票據在亞洲交易時段大幅下跌，集團市值縮水近300億美元。



阿達尼等人被指承諾向印度政府官員行賄以獲取太陽能合約，並在尋求從美國投資者那裏籌集資金時，隱瞞了這一計畫。根據美國法律，如果與美國投資者或市場有某種聯繫，聯邦檢察官可以追究外國腐敗案。



阿達尼身家達855億美元，在全球富豪榜排名18，在印度排名第2。(jf)

