21/11/2024 16:08

【外圍經濟】法國央行行長：特朗普關稅不會加劇歐元區通脹

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲央行理事會成員及法國央行行長德加羅(Francois Villeroy de Galhau)表示，特朗普第二個總統任期內的潛在貿易關稅，不會擾亂歐洲央行放鬆政策的計劃。



他表示，美國可能加徵的關稅預計不會顯著改變歐洲的通脹前景，價格上升和經濟增長的風險正向偏弱方向轉移。展望未來，歐洲央行的路徑明確，央行應該繼續降低貨幣政策的限制程 度，但步伐必須由靈活的實用主義來決定。央行對即將舉行的會議保持完全的可選擇性。



此外，他表示，周三(20日)強勁的歐元區工資數據符合歐洲央行的預期。2024年第三季度，歐元區協商薪資增長率飆升至5.42%，是自1993年第一季以來的最高增幅，高於第二季的3.54%。(rc)