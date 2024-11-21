21/11/2024 19:02

《再戰明天》歐洲央行總裁拉加德發表講話，美國公布PMI

《經濟通通訊社21日專訊》歐洲央行總裁拉加德發表講話，及美國公布PMI，料為周五（22日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，周五本港時間4:00pm，歐洲央行總裁拉加德、德國央行總裁納格爾和法國央行總裁維勒魯瓦德加洛在歐洲銀行業大會上發表講話。4:30pm，拉加德在第34屆歐洲銀行業大會發表主旨演講。4:40pm，歐洲央行副總裁德金多斯在一個經濟觀察論壇上發表講話。



*日本公布CPI及PMI，德國公布第三季GDP*



數據方面，周五7:30am（本港時間．下同），日本公布10月消費者物價指數，年率升幅料由2.5%收窄至2.3%。8:30am，日本公布11月製造業採購經理人指數；11月綜合採購經理人指數；11月服務業採購經理人指數。3:00pm，德國公布第三季國內生產總值，年率料下滑0.2%，經季節調整季率料由下滑0.1%改善至升0.2%。10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由48.5升至48.9；11月綜合採購經理人指數料由54.1升至54.3；11月服務業採購經理人指數料維持於55。11:00pm，美國公布11月密歇根大學消費者信心指數，料由70.5升至73.9。



在本港，明日公布業績的公司有:東方企控集團(00018)、HYPEBEAST(00150)、大凌集團(00211)、華信地產財務(00252)、景福集團(00280)、美建集團(00335)、星光集團(00403)、大昌微綫集團(00567)、怡邦行控股(00599)、普達特科技(00650)、環科國際(00657)、威雅利(00854)、翠華控股(01314)、美捷滙控股(01389)、亞積邦租賃(01496)、煜榮集團(01536)、劍虹集團控股(01557)、杭品生活科技(01682)、歐化(01711)、晉景新能(01783)、METASPACEX(01796)、南旋控股(01982)、敏華控股(01999)、達豐設備(02153)、KFM金德(03816)、LFG投資控股(03938)等。(wa)