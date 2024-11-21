21/11/2024 11:23
《港元利率》拆息多數下跌三個月期四連跌，僅一個月利率微升
《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息持續偏軟，其中，隔夜息微跌約4基點至3.7244厘，見逾兩周新低，與樓按相關的一個月拆息則升至4.13149厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息四連跌，報4.3128厘，重返11月13日低位。六個月及一年期拆息分別降至4.18506厘和4.11179厘。
港元匯價今早在7.7816-7.7844之間上落，最新報7.7827，較前收市升0.01%。(cl)。
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息四連跌，報4.3128厘，重返11月13日低位。六個月及一年期拆息分別降至4.18506厘和4.11179厘。
港元匯價今早在7.7816-7.7844之間上落，最新報7.7827，較前收市升0.01%。(cl)。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.7244
|-3.62
|一周
|3.97441
|-4.261
|兩周
|4.11137
|-0.143
|一個月
|4.13149
|+0.072
|兩個月
|4.31351
|-0.143
|三個月
|4.3128
|-0.143
|六個月
|4.18506
|-0.214
|一年
|4.11179
|-0.071
資料來源：香港銀行公會