21/11/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.7244 -3.62 一周 3.97441 -4.261 兩周 4.11137 -0.143 一個月 4.13149 +0.072 兩個月 4.31351 -0.143 三個月 4.3128 -0.143 六個月 4.18506 -0.214 一年 4.11179 -0.071

《經濟通通訊社21日專訊》港元拆息持續偏軟，其中，隔夜息微跌約4基點至3.7244厘，見逾兩周新低，與樓按相關的一個月拆息則升至4.13149厘。反映銀行資金成本的三個月拆息四連跌，報4.3128厘，重返11月13日低位。六個月及一年期拆息分別降至4.18506厘和4.11179厘。港元匯價今早在7.7816-7.7844之間上落，最新報7.7827，較前收市升0.01%。(cl)。資料來源：香港銀行公會