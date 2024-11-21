21/11/2024 16:37

《本港經濟》十月CPI升1.4%低於預期，基本通脹率1.2%

《經濟通通訊社21日專訊》政府統計處公布，今年10月份整體消費物價按年升1.4%，低於市場預期的1.7%，升幅亦較9月的2.2%放緩。10月份的升幅較低，主要是由於去年第三季(即7-9月)寬減差餉及寬免公共房屋額外租金所帶來的低基數效應在這月份已不存在。



*首十個月CPI按年升1.8%*



剔除所有政府一次性紓困措施的影響，10月份綜合消費物價指數按年升幅(即基本通脹率)為1.2%，較9月份的0.9%高，主要是由於公共房屋租金上調所致。



以今年首十個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅為1%。





*政府料通脹短期內維持輕微*



政府發言人表示，10月基本消費物價通脹維持在輕微水平。食品價格繼續錄得輕微的按年升幅，能源相關項目價格的跌幅則進一步收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。



展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地成本或會隨著香港經濟繼續增長而有一些輕微上升壓力。外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管來自外圍環境的不確定性仍然存在。政府會繼續留意情況。



*外賣價格升，但衣履跌*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年10月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升21.8%)、電力、燃氣及水(上升8.5%)、雜項服務(上升1.9%)、外出用膳及外賣(上升1.7%)、交通(上升1.6%)，以及住屋(上升1%)。

另一方面，綜合消費物價指數同期錄得按年跌幅的類別為衣履(下跌1.4%)、耐用物品(下跌0.7%)，以及基本食品(下跌0.5%)。(cl)