21/11/2024 09:54

CPI年通脹率 9月 10月 美國 2.40% 2.60% 歐元區 1.70% 2.00% 英國 1.70% 2.30% 加拿大 1.60% 2.00%

《真知灼見》周三（20日）英國10月CPI年通脹率重上2.3%水平，較9月的1.7%大幅反彈。至於按月比，10月通脹率為0.6%，是自2022年10月以來最大增幅。上述數字公布後，解釋了為何英倫銀行早前曾表示在減息問題上必須謹慎。按利率期貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行最快減息的日子也要待明年3月。今早（21日）於亞洲市場，英鎊穩定於1.2651美元。*G7成員有通脹重回風險*到現在，在G7成員中，我們已分別掌握到歐元區、美國、英國及加拿大的10月CPI年通脹率。無獨有偶，上述所有地區的通脹率，從9月到10月都出現不同程度的回升。當然，每個成員對其10月通脹率回升也有其獨自的解釋，但更大可能性是因為各國急於減息，推升了通脹。明顯，是G7成員所面對的嚴峻經濟形勢，驅使她們不得不加快減息步伐。*內地撤出口退稅，有機會推升全球通脹*另值得留意是，剛於上周五（15日），中國財政部宣布對出口退稅政策作出調整，自12月1日起，將取消對鋁及銅的出口退稅（現可享13%退稅率），光伏發電產品、電池等的出口退稅率則從13%下調至9%。由於內地是上述產品的主要出口國，減少退稅最直接的影響，是有機會使這類產品在國際上的價格即時上漲，亦可能會驅使更多這類產品留在中國內地，令世界其他地區市場的供應變得緊張。另外，由於鋁及銅是不少工業品的原材料，當這兩金屬價格上漲，提防會推升全球通脹。*通脹重回利金價*假使歐美通脹明年真的重回，屆時或會限制歐美明年減息步伐。對歐洲而言，由於歐洲經濟較弱，這或會導致歐洲出現滯脹情況，即經濟弱但又要面對通脹。至於美國，其經濟雖較歐洲理想，但其要面對的卻是高企36萬億美元的龐大債務，倘息率遲遲不能降，單是利息支出，便足以拖低美國日後經濟發展。所以往後，建議大家必須更專注歐美通脹變化情況。至於歐美通脹一旦不受控，相信較能直接受惠的將會是黃金。現貨金價今早於亞洲市場報2658美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。