21/11/2024 14:42

《行業數據》機構：雙11中國智能手機銷量同比下降9%

《經濟通通訊社21日專訊》據研究諮詢機構Counterpoint中國智能手機每周追蹤報告，在中國的雙11購物節期間(2024年第44-45周)，智能手機的銷售量與去年同期相比下降9%。



報告顯示，雙11期間，各手機廠商中，華為表現最為亮眼，同比增長7%。這一增長主要得益於Pura 70系列、Mate 60系列以及新發布的搭載5G麒麟SoC的Nova 13系列的大幅降價。vivo銷量同比增長5%，主要歸功於價格實惠的Y系列，以及新發布的X200系列和iQOO的銷量激增。



相比之下，蘋果與榮耀均出現同比兩位數百分比的下滑。不過，iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max仍是雙11期間最暢銷的機型。根據淘寶方面數據，10月21日20時，2024年天貓雙11開賣僅5分鍾，蘋果成交金額超10億元。華為、小米、vivo等品牌僅迅速破億元。小米的手機銷量也出現了下滑，同比下降6%。



需要注意的是，今年的雙11開啟時間提早到10月14日，持續了近一個月。不同的計算口徑下，得到的數據差異較大。



另一家分析機構TechInsights追蹤了從10月14日至11月11日期間的中國智能手機銷售情況，該機構亦認為，排除銷售周期延長這一因素後，雙11期間中國智能手機的銷量反而呈現年度下滑趨勢。



據TechInsights估算，雙11期間線上銷量前三大品牌分別是蘋果、小米、vivo，銷售額前三的品牌是蘋果、小米、華為。(jq)