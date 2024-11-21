21/11/2024 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升24點子，報7.2398

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1934，較上個交易日升1點子，止兩連跌，上個交易日報7.1935。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開24點子，報7.2398，上個交易日即期匯率收盤報7.2422。



申萬宏源(06806)(深:000166)首席經濟學家趙偉最新觀點稱，短期看人民幣貶值壓力或暫告段落。第一，歷史經驗顯示，「低懸念下勝選」選舉落地後交易一般延續約10個交易日；第二，大選落地以來美元指數大幅走高，或存一定超調；第三，10月美製造業PMI已現疲態，前期金融條件收緊的衝擊或續顯現；第四，歷史回溯來看，11、12月的年終結匯潮對人民幣匯率多有支撐。(jq)

