21/11/2024 16:47

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收升12點子，報7.2410

《經濟通通訊社21日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開高走，收報7.2410，較上個交易日4時30分收盤價升12點子。全日在7.2366至7.2439之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升49點子，報7.2452。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1934，較上個交易日升1點子，止兩連跌。



市場人士指出，外部環境不佳監管加碼過濾，維穩匯率意圖明確，短期人民幣跌勢料放緩。加拿大皇家銀行(RBC)資本市場亞洲外匯策略主管Alvin Tan認為，近期中國通過穩定美元/人民幣中間價的舉措緩和了亞洲貨幣的壓力，但如果後續人民幣中間價突然波動，也會加劇市場不安，尤其在弱於7.2元關口時。(jq)