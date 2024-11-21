21/11/2024 17:35

星展料明年中國GDP錄5%增長，一年期LPR有下調空間

《經濟通通訊社21日專訊》星展銀行（香港）首席中國/香港經濟學家紀沫表示，自9月以來，中國推出不少經濟刺激措施，預期明年財政刺激政策將高達10.5萬億元人民幣，料中國GDP在2024年及2025年將錄得5%增長。



她指出，不過中國經濟仍將面臨風險，從房地產市場到地方政府財政緊張，以及整體需求持續疲軟，還有貿易戰很可能升級等因素，目前仍需要採取廣泛的支持措施來抵銷這些不利因素。



她指出，在全球需求強勁的情況下，出口仍可能是亮點，貿易或科技戰或會加劇，但與過去相比，中國更有能力抵禦保護主義氣候。



她提到整體需求持續疲軟，需要進一步放寬貨幣政策，料下個月一年期LPR仍有下調10個基點的空間，並料在2025年將再下調50個基點。(bn)