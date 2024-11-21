21/11/2024 09:25

【外圍經濟】英偉達營收展望未達市場最高預期，AI增長勢頭受限

《經濟通通訊社21日專訊》英偉達發布的營收展望未能達到市場最高預期，表明該公司在人 工智能(AI)推動下的增長勢頭亦面臨限制。公告發布後英偉達股價盤後下跌約4%。



該公司周三(20日)發布的財報顯示，第四財季營收料達375億美元。儘管彭博匯總的分析師平均預估為371億美元，但最高期望值高達410億美元。



*黃仁勳：Blackwell進入「滿負荷生產」*



公司的財測表明，外界對人工智能的興奮可能超越了現實。英偉達在投資者推動下，2024年股價上漲近200%，成了全球市值最高的公司。不過，公司一直難以跟上對其產品的需求，並且今年也遇到了生產問題。



英偉達行政總裁黃仁勳稱，公司Blackwell的新產品線現已進入「滿負荷生產」狀態。他預計產品將持續幾個季度供不應求。(rc)