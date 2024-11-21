21/11/2024 11:09

【美國大選】市場變化：憂徵關稅，美國最繁忙港口進口量持續大增

《經濟通通訊社21日專訊》美國最繁忙的海運貿易中心10月份進口量繼續逼近紀錄高點，企業希望趕在關稅可能被上調之前進口貨物。



10月，洛杉磯港進口量為462740個20呎標準貨櫃。根據港口數據，該港口10月份還處理出口貨櫃122716個、空貨櫃319570個。洛杉磯港附近的長灘港10月份亦處理接近100萬個進出口和空貨櫃，打破了兩個月前創下的紀錄。



自美國大選以來，過去兩周，供應鏈每家公司都想知道，特朗普是否會完全兌現對中國輸美商品加徵關稅、對全球其他地方的商品普徵關稅的威脅。企業因此準備在年底之前繼續加大進口，而這通常是港口較為清閒的時期。(rc)