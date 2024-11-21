21/11/2024 13:39

【外圍經濟】Archegos創辦人Hwang在紐約重判18年

《經濟通通訊社21日專訊》Archegos Capital Management創辦人Bill Hwang被判入獄18 年，罪名是欺詐及操縱市場。其360億美元家族理財室在2021年突然崩潰，震驚華爾街。



現年60歲的Hwang周三(20日)在紐約被美國聯邦地區法官Alvin Hellerstein判刑。刑期低於檢察官要求的21年。



Hwang在7月被判罪名成立，他策劃詭計誤導銀行對手方，向Archegos提供數十億美元的交易額度，導致他的投資組合價值膨脹，直到2021年3月泡沫破滅。這次暴雷導致金融界大行之一的瑞信最終倒閉，並給摩根士丹利、瑞銀、野村和其他銀行造成重大損失。(rc)