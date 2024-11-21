21/11/2024 15:48

【外圍經濟】星巴克自營門店增加，惟零售員工數量減少8%

《經濟通通訊社21日專訊》星巴克美國零售員工數量在最近一個財年減少8%，儘管公司增加了數百家新店。



根據周三(20日)的監管文件，截至9月29日，該公司在本土市場的員工總數降至21.1萬人，低於前一年的22.8萬人。其中20.1萬人在該公司的咖啡店工作，比2023年的21.9萬人減少8%。



這是該公司美國員工人數連續第二年下降。不過，星巴克在美國淨增513家自營門店，總數達到10158家。



星巴克表示，已經增加員工每周的平均工作時數，使員工可以賺取更多薪金。此外，星巴克在努力根據每家店舖的需求更準確地調整人手。(rc)