22/11/2024 16:51

《外圍焦點》美國公布PMI及密歇根大學消費者信心指數

《經濟通通訊社22日專訊》投資者昨日關注焦點從英偉達的季度業績，轉向俄烏戰事的發展，以及聯儲局官員的講話，美股經過早盤震盪後收高，道指升461.88點或1.06%，報43870.35點；標普500指數升31.60點或0.53%，報5948.71點；納指升6.28點或0.03%，報18972.42點。港股方面，恒生指數收市報19229，跌371點或1.9%，成交1580億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:45pm，歐洲央行執委施納貝爾參加一場座談會的「貨幣政策」小組討論。



數據方面，今晚10:45pm，美國公布11月製造業採購經理人指數，料由48.5升至48.9；11月綜合採購經理人指數料由54.1升至54.3；11月服務業採購經理人指數料維持於55。11:00pm，美國公布11月密歇根大學消費者信心指數，料由70.5升至73.9。



在美國，今日公布業績的公司有：尚德機構(US.STG)、震坤行(US.ZKH)等。(wa)