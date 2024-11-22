22/11/2024 10:06

【美國大選】權立交接：特朗普組閣再受挫，蓋茨辭去司法部長提名

《經濟通通訊社22日專訊》繼財長人選難產後，美國候任總統特朗普的組閣工作再遇挫折。身陷性醜聞的前眾院議員蓋茨(Matt Gaetz)，宣布放棄其司法部長提名。特朗普已改為提名前佛羅里達州總檢察長邦迪(Pam Bondi)出任該職。



眾議院道德委員會對蓋茨涉嫌不當性行為、包括與未成年人發生性關係的指控進行了長期調查，導致對他的提名受到了嚴格的審視。美國司法部也曾調查過蓋茨被指涉及未成年人的性交易，但去年通知其律師在沒有做出指控的情況下結束調查。



來自佛羅里達州的蓋茨一直否認有任何不當行為，他在獲司法部長提名後，辭去了眾議員職務。令指望他大刀闊斧改革司法部的保守派失算。(jf)