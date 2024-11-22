22/11/2024 20:03

《再戰明天》英倫銀行副總裁演講，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社22日專訊》英倫銀行副總裁發表演講，及美國公布達拉斯製造業活動指數，料為下周一（25日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，下周一本港時間5:00pm，英倫銀行副總裁隆巴爾代利在年度英倫銀行觀察者會議上發表演講；晚上6:30pm，英倫銀行貨幣政策委員丁格拉參加小組討論。



*日本公布同時及領先指標，德國公布IFO企業信心指數*



數據方面，下周日（24日）德國公布10月進口物價，年率跌幅料由1.3%擴大至1.4%，月率料維持不變。下周一1:00pm（本港時間．下同），日本公布9月同時指標；9月領先指標。5:00pm，德國公布11月IFO企業信心指數。11:30pm，美國公布11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負3收窄至負1.8。



在本港，下周一公布業績的公司有:中國旺旺(00151)、億都（國際控股）(00259)、蒙古能源(00276)、文化傳信(00343)、萬嘉集團(00401)、經濟日報集團(00423)、開明投資(00768)、中港照相(01123)、NIRAKU(01245)、安領國際(01410)、義合控股(01662)、璋利國際(01693)、賢能集團(01730)、中國職業教育(01756)等。



下周二（26日）公布業績的公司有:周大福(01929)等。



下周三（27日）公布業績的公司有:結好控股(00064)、寶光實業(00084)、冠亞商業集團(00104)、中國農產品交易(00149)、漢國置業(00160)、英皇國際(00163)、敏捷控股(00186)、德祥地產(00199)、建業實業(00216)、建生國際(00224)、新世紀集團(00234)、迪臣發展國際(00262)、永發置業(00287)、莊士中國(00298)、冠忠巴士集團(00306)、元亨燃氣(00332)、位元堂(00897)、維珍妮(02199)、中國動向(03818)等。



下周四（28日）公布業績的公司有:其士國際(00025)、遠東發展(00035)、遠東酒店實業(00037)、震雄集團(00057)、大昌集團(00088)、凱聯國際酒店(00105)、廸生創建(00113)、興利集團(00114)、佳寧娜(00126)、國際商業結算(00147)、大家樂集團(00341)、雅天妮集團(00789)、富臨集團控股(01443)、毛記葵涌(01716)、新高教集團(02001)、醫思健康(02138)、中國通才教育(02175)、波司登(03998)等。



下周五（29日）公布業績的公司有:美團-W(03690)等。



此外，下周日盛禾生物-B(02898)將有基石投資者持股解禁。(wa)