22/11/2024 11:42

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.5956 -12.88 一周 4.09655 +12.214 兩周 4.1128 +0.143 一個月 4.13149 - 兩個月 4.31494 +0.143 三個月 4.31494 +0.214 六個月 4.18649 +0.143 一年 4.11393 +0.214

《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.13149厘，無升跌基點；隔夜息則跌12.88基點至3.5956厘。反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31494厘，升0.214基點。六個月及一年期拆息分別升至4.18649厘和4.11393厘。港元匯價今早在7.7813-7.7839之間上落，最新報7.7832。(bi)資料來源：香港銀行公會