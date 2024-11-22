22/11/2024 11:42
《港元利率》港元拆息普遍向上，僅隔夜息跌至3.59厘
《經濟通通訊社22日專訊》港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息報4.13149厘，無升跌基點；隔夜息則跌12.88基點至3.5956厘。
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31494厘，升0.214基點。六個月及一年期拆息分別升至4.18649厘和4.11393厘。
港元匯價今早在7.7813-7.7839之間上落，最新報7.7832。(bi)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息報4.31494厘，升0.214基點。六個月及一年期拆息分別升至4.18649厘和4.11393厘。
港元匯價今早在7.7813-7.7839之間上落，最新報7.7832。(bi)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.5956
|-12.88
|一周
|4.09655
|+12.214
|兩周
|4.1128
|+0.143
|一個月
|4.13149
|-
|兩個月
|4.31494
|+0.143
|三個月
|4.31494
|+0.214
|六個月
|4.18649
|+0.143
|一年
|4.11393
|+0.214
資料來源：香港銀行公會