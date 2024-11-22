22/11/2024 17:05

《神州經脈》商務部回應美擬加關稅，日本赴華免簽，滬指急跌3%

《神州經脈》A股今日深度調整，滬綜指收挫3.06%，創10月9日以來最大單日跌幅，收報3267.19點，失守三千三；此前三個交易日共1.4%的升幅，今日一筆勾銷，全周跌幅1.9%，連跌兩周。深成指單日收挫3.52%，創業板指跌近4%。滬深兩市全日成交1.8萬億元(人民幣．下同)，較上個交易日放量1784億元或11%。所有行業及概念板塊均走跌，保險板塊挫近5.1%最傷。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2452，為7月30日以來近四個月單日新低，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子。人民幣兌一美元中間價報7.1942，為11月18日本周以來最低，較上個交易日跌8點子。





*今日新聞精選*



1. 美國候任總統特朗普揚言將對中國商品徵收的關稅提高至60%。商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文今日出席國新辦舉行的國務院政策例行吹風會上表示，中國有能力化解抵禦外部衝擊，一個國家對中國加徵關稅並沒有解決這個國家自身所存在的貿易逆差問題，相反，它推高了這個國家從中國以及從其他國家進口產品的價格。因為最終關稅是由進口國的消費者和最終用戶來支付。中國期待與美方開展積極的對話，拓展合作領域、管控分歧，推動雙邊經貿關係平穩。



2. 針對美國及歐盟等國家擬取消小額進口郵寄物品的清關豁免，會否影響到中國的跨境電商發展？王受文表示，跨境電商和小包裹的關係不是很明顯，把小包裹優惠待遇取消後跨境電商仍然具有很強的競爭力。前三季度，中國跨境電商進出口增長11.5%，佔中國外貿比重將近6%。



3. 人民銀行國際司負責人劉曄在國務院政策例行吹風會上表示，未來人民幣匯率可能保持雙向波動態勢。人行將繼續堅持市場在匯率形成中的決定性作用，保持匯率的彈性，同時強化預期引導，防止外匯市場形成單邊一致性預期並自我實現，堅決防範匯率超調風險。今年1-9月，企業外匯套保比率27%，新增的匯率避險「首辦戶」超過3.2萬家，中小微企業規避匯率波動風險能力得到進一步提高。



4. 廣州市住房和城鄉建設局等三部門發通知，取消普通住宅和非普通住宅標準，自2024年12月1日起施行。至此，北上廣深四個一線城市均已全部取消普通住房和非普通住房標準，且均從下月1日起施行。



5. 中國恢復對日本公民赴華短期免簽。外交部發言人林劍宣布，自2024年11月30日至2025年12月31日對日本、保加利亞、羅馬尼亞等國持普通護照人員試行免簽政策。中方還決定將免簽停留期限自現行15日延長至30日。



6. 金融監管總局會同住建部研究制定協調機制「白名單」項目擴圍增效方案，推動商品住房開發貸款項目全部納入「白名單」。在協調機制下，截至11月18日，「白名單」項目貸款審批通過金額超過3萬億元；預計到2024年末，「白名單」項目貸款審批通過金額將超過4萬億元。



7. 國家數據局向社會公開徵求《國家數據基礎設施建設指引（徵求意見稿）》意見，健全政策保障體系，建立健全數據基礎制度體系，加快出台數據產權、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件。



8. 2024年世界互聯網大會烏鎮峰會今日閉幕。本屆大會有來自130多個國家和地區的嘉賓以線上線下相結合的方式參會，其中逾1800名嘉賓現場參會。大會期間發布了《中國互聯網發展報告2024》和《世界互聯網發展報告2024》藍皮書兩份報告。(ct)