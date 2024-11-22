22/11/2024 10:11

《Ａ股焦點》湖南平江發現40條金礦脈值六千億，湖南黃金再漲停

《經濟通通訊社22日專訊》湖南黃金(深:002155)昨日(21日)股價臨近尾盤大幅拉升，收盤漲停，今早開盤再漲停，報18.4元人民幣，現總市值逾221億元人民幣。



消息面上，昨日有報道稱，湖南省地質災害調查監測所在湖南平江縣萬古金礦田地下2000米以上深度地層，發現超40條金礦脈，金品位最高達每噸138克，探礦核心區累計探獲黃金資源量300.2噸。



專家會商認為，萬古金礦田礦床規模屬於超大型，預測地下3000米以上遠景黃金儲量超1000噸，以現行金價計算資源價值達6000億元人民幣。



*湖南黃金：由公司控股股東持有，對公司沒有實質性影響*



據《財聯社》引述接近湖南黃金的相關人士稱，控股股東黃金集團層面和平江縣相關部門合資的公司在做一些資源整合，「應該就是說有一定聯繫，(萬古礦區)都歸屬一個礦體，但關聯度也不能說很大。」



而據《21世紀經濟報道》引述湖南黃金證券部相關人士表示，相關消息提及的礦產由公司控股股東持有，但該消息對於公司沒有實質性的影響。(jq)