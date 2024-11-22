22/11/2024 09:33

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶21點子，報7.2431

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1942，為11月18日本周以來最低，較上個交易日跌8點子，上個交易日報7.1934。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開21點子，報7.2431，上個交易日即期匯率收盤報7.2410。



交易員表示，美指延續高位以及中美貿易戰憂慮，人民幣承壓較重，監管加碼過濾下匯價暫時企穩，短期料在當前位置盤整。



高盛研報指出，隨著全球經濟和政策環境的變化，2025年「強美元」將成為外匯市場的主旋律，且這一趨勢將維持較長時間。「美元更強更久」時代來臨，關稅壓力下非美貨幣「內外交困」。強勢美元將給全球經濟帶來更多的不確定性，引發貨幣衝突。高盛認為，盡管各國難以達成一致的貨幣協議，但貨幣政策的調整將成為各國應對這一挑戰的重要手段。(jq)