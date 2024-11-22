22/11/2024 16:44

【聚焦人幣】人幣即期收跌42點子，刷近四個月新低

《經濟通通訊社22日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2452，為7月30日以來近四個月單日新低，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子。全日在7.2430至7.2499之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升16點子，報7.2543。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1942，為11月18日本周以來最低，較上個交易日跌8點子。



市場人士指出，地緣局勢緊張升級，疊加美國經濟數據強勢不改，美元突破2023年10月觸及的階段高點的概率不小，人民幣面臨的外部壓力難降，但監管仍有意壓低波動率，緩和貶值預期。人民銀行國際司負責人劉曄今日在國務院政策例行吹風會上表示，未來人民幣匯率可能保持雙向波動態勢。人行將保持匯率的彈性，同時強化預期引導，堅決防範匯率超調風險。



星展銀行最新觀點認為，受美元全面走強以及特朗普贏得大選後資金外流影響，人民幣面臨的貶值壓力逐漸上升；但考慮到人民幣已被低估，且需要限制金融風險，預計政策制定者仍會保持人民幣穩定。(jq)