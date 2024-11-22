22/11/2024 16:06

《陸言堂－陳永陸》地緣政局為全球市場帶來波動，黃金成避險佳選

《陸言堂》港股的表現再度令人失望，由憧憬救市、大水漫灌，恒指可以上衝30000點，到近日再度跌穿20000點，現在是否可以守在19000點關口亦成疑問。



事實上，中國經濟現在的問題仍然嚴重，上月內地樓價持續下跌，反映出救市措施至今仍然無法穩定樓市，加上特朗普在明年1月上場，已表明立場將會全面徵收中國貨品的出口稅，這代表中國明年的出口將會受到重大影響，同時市場已開始估計，如果特朗普真的「坐言起行」，那麼中國明年的GDP增幅會減少1%。在救市措施未能令市場「滿意」，加上特朗普上場的不確定性影響，恒生指數持續弱勢，亦屬正常。



而且，還有一個因素值得注意，就是歐洲正面對俄烏戰事的威脅，而且出現核戰的機會率正在上升，雖然這可能是俄羅斯總理普京威嚇歐美的一種技倆，可是他「放寬」俄羅斯動用核武的條款，這都令歐洲地緣政治風險升溫。當然市場仍然在憧憬特朗普上場後，可以盡快解決俄烏戰爭的問題，可是現在距離特朗普上場仍然有近兩個月的時間，故此俄羅斯會否有更多的「小動作」，希望爭取政治籌碼，這些因素都存在不確定性，同時亦會為全球金融市場帶來波動。



至於不少投資者會問，為何美股可以持續強勢，當中主要原因是投資者對於中國前景並不安心，同時亦覺得歐洲經濟及地緣政治風險不高，因此全球資金大部分押注在美元資產上，又或者改投Bitcoin，甚或黃金，都令這三種資產價格持續強勢。當然，如果論安全程度，黃金仍然是最佳的選擇，一來各國央行持續增持，沒有太大的泡沫化問題，二來波幅較細，適合一般投資者參與，故此如果大家憂慮港股的前景，同時又不想在美股出現泡沫化的情況仍然追入美股，那麼黃金是一個較佳的選擇。《獨立股評人 陳永陸》



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