22/11/2024 10:59

【美國大選】權力交接：美國證交會主席擬於特朗普宣誓日卸任

《經濟通通訊社22日專訊》美國證券交易委員會(SEC)主席根斯勒(Gary Gensler)計劃於明年1月20日卸任。



他在周四(21日)的聲明中表示，SEC是個了不起的機構，工作人員和委員會以使命為導向，專注於保護投資者、促進資本形成並確保市場為投資者和發行人服務。



Gensler於2021年接管SEC，在任期內推行激進的議程，主要包括氣候風險披露、股票交易改革和打擊虛擬貨幣行業違規行為，令部分持份者反感。現時預料之後上任的主席會採取對虛擬貨幣行業更友好政策。



*比特幣價格接近10萬美元大關*



比特幣價格接近里程碑式的10萬美元大關，市場預期新任SEC主席上台後，會提出支持虛擬貨幣的政策，減少對虛擬貨幣的執法行動。



比特幣現報98268.23美元。(rc)