22/11/2024 13:57

【美國大選】權力交接：若擔任商務部長，盧特尼克準備退出私企

《經濟通通訊社22日專訊》華爾街億萬富翁盧特尼克計劃，如果特朗普對其擔任商務部長的提名得到確認，就會從旗下三家企業卸任，並剝離在兩家上市公司擁有的權益。



經紀公司BGC Group Inc和地產企業Newmark Group Inc分別發表聲明，表示盧特尼克將轉讓自己的權益，但不打算在公開市場賣出持股。



盧特尼克亦表示，他將辭去在Cantor、BGC和Newmark擔任的職務。他說自己的提名一旦得到確認，就計畫推薦John Abularrage、Jean-PierreAubin和Sean Windeatt擔任BGC聯席CEO。(rc)