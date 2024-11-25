25/11/2024 17:38

《外圍焦點》歐央行執委發表講話，美國公布達拉斯製造業活動指數

《經濟通通訊社25日專訊》美股上周五（22日）上升，藍籌股和小型股跑贏大盤，銀行股指數升至兩年多來最高水平，但大型科技股未能守住漲幅。道指升426.16點或0.97%，報44296.51點；標普500指數升20.63點或0.35%，報5969.34點；納指升31.23點或0.16%，報19003.65點。港股方面，恒生指數收市報19150，跌78點或0.4%，成交1833億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚6:30pm，英倫銀行貨幣政策委員丁格拉在年度英倫銀行觀察者會議參加小組討論；26日凌晨12:30am，歐洲央行執委兼首席經濟學家連恩在會上發表講話。



數據方面，今日5:00pm，德國公布11月IFO-企業信心指數，料由86.5降至86。今晚11:30pm，美國公布11月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數，料由負3收窄至負2.4。



在美國，今日公布業績的公司有：特海國際(US.HDL)、禾賽科技(US.HSAI)、Zoom視頻通訊(US.ZM)等。(wa)