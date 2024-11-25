25/11/2024 07:52

《國金頭條》藍籌和小型股領漲大盤，道指漲逾420點

《經濟通通訊社25日專訊》藍籌股和小型股上周五（23日）跑贏大盤，銀行股指數升至兩年多來最高水平，但大型科技股未能守住漲幅。



美股三大指數報升，道指升426.16點，或0.97%，報44296.51點；標普500指數升20.63點，或0.35%，報5969.34點；納指升31.23點，或0.16%，報19003.65點。三大指數周線同時報升，道指本周累升1.96%，標普500指數升1.68%，納指升1.73%。



羅素2000指數躍升1.8%，該小型股指數周線累計上漲4.5%。英偉達、Alphabet、Meta等大型科技股表現落後。華爾街分析指，鑒於特朗普放鬆監管的計劃及其帶來的投資熱度，小型股和周期性股票還有進一步上漲的空間。



*俄烏戰爭刺激避險需求*



美元連續第三周上漲，美匯指數漲0.41%，至107.5。俄烏戰爭刺激了避險需求。美元兌瑞郎一度上漲1%，至盤中高點0.8957，歐元疲軟拖累其他歐洲貨幣匯率。歐元兌美元一度下跌1.3%，至1.0335，為2022年11月以來最弱，後來略微 反彈至1.0411。



三菱日聯金融集團策略師Derek Halpenny指出，近期美元走強更多受到非美國地區經濟成長前景變弱的推動。11月份歐元區商業活動意外萎縮，反映政治混亂與貿易失衡帶來影響。交易員們預期12月歐洲央行將降息約37個基點，高於周四的約29基點。



美元兌日圓上漲0.2%，此前一度下跌0.4%，因日本核心CPI數據進一步支持了日本央行12月加息前景。英鎊兌美元跌0.5%至1.2529，為5月以來最低。



金價連升五天，紐約期金升1.34%



避險資金推動黃金價格，金價連升5天，紐約期金升1.34%，報每盎司2735.64美元。俄烏衝突升級成為油價上升動力，紐約期油升1.62%，報每桶71.24美元；布蘭特期油升1.17%，報每桶74.64美元。(jf)