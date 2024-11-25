25/11/2024 13:15

【基建債券】恒生銀行推基建債券8項費用豁免優惠兼大抽獎

《經濟通通訊社25日專訊》恒生銀行(00011)表示，為方便客戶認購基礎建設零售債券，提供全方位線上線下認購渠道，並同時推出8項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、以「場外交易」形式賣出債券手續費債券轉入費、債券轉入費(非經中央結算系統)，債券轉出費(非經中央結算系統)以及透過香港聯交所買入「基礎建設零售債券」的買入證券存入費。



另外，客戶經網上途徑（包括恒生Mobile App或e-Banking）成功申請及獲分配首次公開發售之債券，包括基礎建設零售債券即可同步自動參加兩項大抽獎，包括:恒生Digital Banking「神部署一蚊Day大抽獎」，有機會贏取高達1萬港元的Apple Store電子禮券；以及網上認購債券大抽獎，有機會贏取5000港元的Klook禮品卡。(bi)