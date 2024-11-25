25/11/2024 20:08

《再戰明天》美國公布新屋銷售等數據，周大福公布業績

《經濟通通訊社25日專訊》美國公布新屋銷售等數據，及周大福公布業績，料為周二（26日）市場焦點。



*加拿大央行副總裁發表講話，本港公布進出口數據*



各國重要經濟活動方面，本港時間周二晚6:00pm，歐洲央行銀行監管委員會委員麥考爾發表講話並回答問題。9:00pm，德國經濟部長哈貝克在一個太陽能論壇發表講話。9:20pm，加拿大央行副總裁Rhys Mendes發表講話。



數據方面，周二（26日）4:30pm（本港時間．下同），香港公布10月出口，年率升幅料由4.7%擴大至6.7%；10月進口年率升幅料由1.4%擴大至4.5%；10月貿易收支料由負532億港元收窄至負234億港元。10:00pm，美國公布9月標普/Case-Shiller20大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由0.35%收窄至0.3%。11:00pm，美國公布10月新屋銷售，料由73.8萬降至72.5萬，月率料由4.1%逆轉至下滑1.8%。



在本港，明日公布業績的公司有:周大福(01929)等。



另外，美國周三（27日）公布10月PCE物價指數。歐元區周五（29日）公布11月CPI。美團-W(03690)周五公布業績。(wa)