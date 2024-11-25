25/11/2024 16:51
【高息定存】10萬元起存3個月最高3.9厘，渣打加至3.6厘
《經濟通通訊社25日專訊》市場預期美國下月將再減息，本地有部分銀行逆市加定存息，渣打香港3個月及6個月港元定存年息，大幅上調0.3厘至3.6厘，起存額為10萬元，適用於「優先私人理財」客戶。
若以10萬港元做定期存款，目前大新銀行3個月最高有3.9厘，屬這起存門檻的全城最高，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。另外，工銀亞洲3個月有3.78厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過分行辦理。(bn)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
若以10萬港元做定期存款，目前大新銀行3個月最高有3.9厘，屬這起存門檻的全城最高，適用於全新VIP客戶透過分行以新資金辦理。另外，工銀亞洲3個月有3.78厘，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過分行辦理。(bn)
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