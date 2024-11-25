25/11/2024 11:23
《港元利率》拆息個別發展一個月期微跌，隔夜息回升
《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息反彈近15基點至3.74417厘，與樓按相關的一個月拆息微跌至4.13077厘，重返上周三(20日)水平。
反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.31494厘。六個月拆息升至4.18720厘，一年期則保持4.11393厘。
港元匯價今早在7.7805-7.7843之間上落，最新報7.7810。
金管局資料顯示，香港銀行上周五(22日)向金管局貼現窗借取13.37億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至450.46億元。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.31494厘。六個月拆息升至4.18720厘，一年期則保持4.11393厘。
港元匯價今早在7.7805-7.7843之間上落，最新報7.7810。
金管局資料顯示，香港銀行上周五(22日)向金管局貼現窗借取13.37億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至450.46億元。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.74417
|+14.857
|一周
|4.10107
|+0.452
|兩周
|4.11208
|-0.072
|一個月
|4.13077
|-0.072
|兩個月
|4.31566
|+0.072
|三個月
|4.31494
|-
|六個月
|4.1872
|+0.071
|一年
|4.11393
|-
資料來源：香港銀行公會