25/11/2024 11:23

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.74417 +14.857 一周 4.10107 +0.452 兩周 4.11208 -0.072 一個月 4.13077 -0.072 兩個月 4.31566 +0.072 三個月 4.31494 - 六個月 4.1872 +0.071 一年 4.11393 -

《經濟通通訊社25日專訊》港元拆息今日個別發展，隔夜息反彈近15基點至3.74417厘，與樓按相關的一個月拆息微跌至4.13077厘，重返上周三(20日)水平。反映銀行資金成本的三個月拆息維持4.31494厘。六個月拆息升至4.18720厘，一年期則保持4.11393厘。港元匯價今早在7.7805-7.7843之間上落，最新報7.7810。金管局資料顯示，香港銀行上周五(22日)向金管局貼現窗借取13.37億元隔夜流動性。資金今日回籠。香港銀行體系總結餘回落至450.46億元。(cl)資料來源：香港銀行公會