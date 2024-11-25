25/11/2024 11:06

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.4640 +0.80 1周 1.7270 +7.40 2周 1.8630 +0.10 1個月 1.7870 -0.20 3個月 1.8600 +0.00 6個月 1.8790 +0.10 9個月 1.8890 +0.10 1年 1.8990 +0.10

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行公布，今日進行2493億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.5%。公開市場今日有1726億元逆回購到期，即今日淨投放767億元。本周公開市場有18682億元逆回購到期，其中，周一至周五分別有1726億元、2883億元、3021億元、4701億元、6351億元到期。此外，人行今日開展9000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限1年，最高投標利率2.30%，最低投標利率1.90%，中標利率持平2.00%。本月14500億元MLF於15日到期，人行延至今日縮量5500億續做。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1個月跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)