25/11/2024 09:35

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升55點子，報7.2397

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1918，創11月19日以來近一周新高，較上個交易日升24點子，上個交易日報7.1942。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開55點子，報7.2397，上個交易日即期匯率收盤報7.2452。



隔夜美指有所回落，但監管延續過濾措施。國際美元因美國財長的提名人選出現回落，人民幣外部壓力暫時下降。



興業研究最新觀點認為，考慮到基本面數據延續著美強歐弱的格局，美元指數預計將帶動美元兌人民幣在高位維持更長時間。然而，近期地緣政治緊張情緒上升，同為融資貨幣的日圓和人民幣壓力將邊際減輕，加之外匯逆周期調節，美元兌人民幣預計年內前高難破。(jq)