25/11/2024 16:47

【聚焦人幣】人幣即期收跌10點子，再刷近四個月新低

《經濟通通訊社25日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日高開低走，收報7.2462，較上個交易日4時30分收盤價小跌10點子，兩連跌，續創7月30日以來近四個月單日新低，全日在7.2337至7.2474之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升28點子，報7.2562。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1918，創11月19日以來近一周新高，較上個交易日升24點子。



交易員稱，後續美元走勢仍是影響人民幣匯率的關鍵因素，而近期歐洲經濟的疲態及俄烏緊張局勢也為美指提供支撐，短期美元料維持高位震盪，人民幣則在監管維穩舉措下穩中趨弱。



中金公司報告指出，美元強弱的變化或是影響後續人民幣匯率變動的主要因素；若短期內美元指數繼續表現偏強，穩匯率政策或對應發力，人民幣對一籃子貨幣或表現穩定。(jq)