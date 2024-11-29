25/11/2024 11:17

【人行操作】本月MLF淨回籠5500億，買斷式逆回購料將補缺

《經濟通通訊社25日專訊》人民銀行今日(25日)如預期縮量續做11月中期借貸便利(MLF)，操作規模9000億元(人民幣．下同)，約為本月到期量14500億元的六成，即人行本月透過MLF淨回籠5500億元；利率則持平於2%。《路透》指出，本月MLF到期壓力雖較大，不過人行推出公開市場買斷式逆回購工具後，投放手段更為豐富，輔以國債淨買入操作，料將輕鬆彌補中長期流動性的缺口。



報道引述上海一銀行交易員稱，「(MLF縮量部分)通過買斷式逆回購補了吧，現在央行工具夠多，不需要把雞蛋都放在一個籃子裏」。



人行10月底推出買斷式逆回購新工具，操作對象為公開市場業務一級交易商，原則上每月開展一次操作，期限不超過1年。當月人行即開展了5000億元買斷式逆回購操作，期限6個月。



人行今日稍早以固定利率、數量招標方式開展了2493億元七天期逆回購操作，利率持平於1.50%，因公開市場今日有1726億元逆回購到期，即單日淨投放767億元。全口徑計及MLF操作，今日人行放水共9767億元。(sl)