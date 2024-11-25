25/11/2024 09:07

【美國大選】權力交接：特朗普提名「索羅斯門徒」為財長

《經濟通通訊社25日專訊》經過多輪面試後，美國候任總統特朗普決定提名宏觀對沖基金Key Square Group的創辦人、有「索羅斯門徒」之稱的貝森特(Scott Bessent)，為下一任美國財長。



特朗普表示，貝森特長期以來一直是「美國優先」議程的堅定倡導者。在美國邁向建國250周年之際，他將幫助開啟美國的新黃金時代，鞏固美國作為世界領先經濟體的地位。



貝森特現年62歲，曾為索羅斯管理基金，被稱為「索羅斯門徒」。貝森特曾表示，他一直想為國家服務，但20世紀80年代時，由於他是同性戀者，他的性取向令他無法進入美國海軍學院，耶魯大學畢業後也未能進入國務院。



*美元上漲勢頭回落*



貝森特一直是調整美國匯率政策的支持者，但並不支持公開的美元貶值策略。特朗普宣布提名貝森特後，在一定程度上緩解美元近期的上漲勢頭。美元兌10國集團貨幣均走弱，美匯指數跌破107。



分析指，貝森特在關稅問題上採取更分階段的做法，並試圖控制預算赤字，這被視為美國經濟和市場的正面訊號。即使未來幾個月美元能夠進一步上漲，目前也需要稍事休息。(rc)