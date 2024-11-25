25/11/2024 09:39

【外圍經濟】聯儲局：美國政府債務可持續性是金融穩定的頭號風險

《經濟通通訊社25日專訊》聯儲局一項調查顯示，美國政府的債務負擔被視為金融穩定面臨的最大風險。



聯儲局在半年度金融穩定報告中表示，調查中圍繞美國財政債務可持續性的擔憂位居榜首，其次是中東緊張局勢升級，以及政策不確定性。這項調查由紐約聯儲工作人員在8月下旬至10月下旬進行。



報告稱，雖然銀行業總體上保持穩健和韌性，但對沖基金的槓桿率處於或接近2013年有數據發布以來的最高水平。



此外，就居民債務而言，聯儲局表示信用卡和汽車貸款的拖欠率高於平均水平，尤其是信用評分較低的家庭。總體而言，他們認為與家庭和企業債務相關的脆弱性為「中等」。(rc)