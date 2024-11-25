25/11/2024 11:17

【美國大選】市場變化：馬斯克身家上升至創紀錄的3478億美元

《經濟通通訊社25日專訊》馬斯克的財富淨值上周五(22日)觸及創紀錄的3478億美元，一方面是因為特斯拉股價持續上漲，另一方面他的人工智能初創公司xAI在新一輪融資中估值升至500億美元。



自特朗普再次當選美國總統以來，馬斯克頂著他所謂「第一兄弟」的光環擠入政壇核心圈，旗下眾多公司的估值一路飆升。



特斯拉股價周五上漲3.8%，反映市場認為特朗普在自動駕駛和電動汽車補貼上的計劃將使該公司具備優勢。特斯拉自11月4日、即大選前一天以來上漲了45%，公司市值擴大約3500億美元。



與此同時，xAI的估值自5月融資以來已經上升超過1倍。知情人士透露該公司正在初步討論定向發行股份，估值有望提升到約2550億美元。(rc)